Названы сроки Всероссийской переписи населения
Всероссийская перепись населения состоится с 1 по 31 октября 2021 года. Соответствующее постановление подписало правительство, сообщили в медиаофисе Всероссийской переписи населения.
Первые итоги переписи будут подведены в конце года, а окончательные - до конца 2022 года.
Изначально планировалось провести Всероссийскую перепись населения еще в октябре 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса ее сначала перенесли на апрель этого года, затем – на сентябрь, а после – на октябрь.
Ранее провести перепись в октябре предложил президенту вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
Впервые перепись пройдет в многоканальном формате - любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных пунктах. Кроме того, переписчики будут ходить по домам.
Ранее телеканал «360» рассказал, как перепись населения поможет повлиять на наше будущее.
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