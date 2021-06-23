Названы сроки Всероссийской переписи населения

Изначально планировалось провести Всероссийскую перепись населения еще в октябре 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса ее сначала перенесли на апрель этого года, затем – на сентябрь, а после – на октябрь.

Ранее провести перепись в октябре предложил президенту вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Впервые перепись пройдет в многоканальном формате - любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных пунктах. Кроме того, переписчики будут ходить по домам.

Ранее телеканал «360» рассказал, как перепись населения поможет повлиять на наше будущее.



