Путин поручил проработать вопрос переноса Всероссийской переписи населения на октябрь

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля проработать вопрос переноса Всероссийской переписи населения на октябрь, соответствующие документы опубликованы на сайте Кремля.

Путин поручил отвечающим за это ведомствам и органам власти проработать вопрос переноса сроков, включая необходимое информирование населения.

Ответственными по поручению назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, главы министерств и ведомств и высшие должностные лица субъектов РФ.

Ранее вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил перенести перепись населения на октябрь из-за парламентских выборов. По его мнению, сроки переписи не должны совпадать со сроками избирательной кампании.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в эфире НСН рассказал, как изменилась численность россиян с предыдущей переписи.

«Даже если у нас население снизится на 0,5 миллиона, то все равно будет намного больше, чем было в 2010 году. Во-первых, было присоединение Крыма – это более двух миллионов человек. А с 2004-2005 годов началось повышение рождаемости. У нас был пик рождаемости в 2013-2015 годах. А сейчас обратная ситуация, мы стремительно падаем в яму и достигнем дна к концу 2020-х», - отметил Крупнов.

