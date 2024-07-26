Песков назвал катастрофическим уровень рождаемости в России

«Мы живем в самой большой стране мира. А нас каждый год становится меньше. А справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости», — сказал он.



Песков также отметил, что героями в России могут быть разные люди: это и «абсолютный очкарик, ботаник, который изобрел лекарство от рака», и «седовласый 90-летний старик, который написал какой-то философский труд», и парень, который «потерял ногу на войне» и продолжает помогать «людям на протезах».



Также он поклонился одной из женщин в зале за то, что она «свою программу минимум [по повышению рождаемости в РФ] выполнила».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число женщин репродуктивного возраста будет снижаться в России вплоть до 2046 года, напоминает «Свободная пресса».

