Песков назвал катастрофическим уровень рождаемости в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что коэффициент рождаемости в России находится на крайне низком уровне — 1,4. Об этом официальный представитель Кремля сообщил на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.
«Мы живем в самой большой стране мира. А нас каждый год становится меньше. А справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости», — сказал он.
Песков также отметил, что героями в России могут быть разные люди: это и «абсолютный очкарик, ботаник, который изобрел лекарство от рака», и «седовласый 90-летний старик, который написал какой-то философский труд», и парень, который «потерял ногу на войне» и продолжает помогать «людям на протезах».
Также он поклонился одной из женщин в зале за то, что она «свою программу минимум [по повышению рождаемости в РФ] выполнила».
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число женщин репродуктивного возраста будет снижаться в России вплоть до 2046 года, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru