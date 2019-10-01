Росстат потратит на перепись населения 33 млрд

1 октября 201919:35

Для проведения переписи населения в будущем году в общей сложности планируется потратить порядка 33 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя Федеральной службы государственной статистики России Павла Малкова.

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Уточняется, что половина выделенных средств будет направлена в фонд оплаты труда, еще четверть пойдет на техническое оснащение, обработку больших данных, а также закупку техники. Поясняется, что в частности, волонтеры переписи населения впервые будут использовать электронные планшеты. На приобретение 360 тысяч устройств, а также операционной системы для них Росстат потратит еще 6,7 млрд руб.

Ранее НСН сообщала, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о едином федеральном информационном ресурсе, который будет содержать сведения о населении. В соответствии с документом предполагается создать единые базы данных граждан, которые проживают на территории России.

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