Росстат потратит на перепись населения 33 млрд

Уточняется, что половина выделенных средств будет направлена в фонд оплаты труда, еще четверть пойдет на техническое оснащение, обработку больших данных, а также закупку техники. Поясняется, что в частности, волонтеры переписи населения впервые будут использовать электронные планшеты. На приобретение 360 тысяч устройств, а также операционной системы для них Росстат потратит еще 6,7 млрд руб.

Ранее НСН сообщала, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о едином федеральном информационном ресурсе, который будет содержать сведения о населении. В соответствии с документом предполагается создать единые базы данных граждан, которые проживают на территории России.

