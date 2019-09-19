Единая база данных откроет информацию, о которой граждане не подозревали

Госдума приняла в первом чтении законопроект о едином федеральном информационном ресурсе, который будет содержать сведения о населении. В соответствии с документом предполагается создать единые базы данных граждан, которые проживают на территории России.

По словам руководителя Гильдии по оценочной деятельности и устойчивому развитию территорий города Москвы Юрия Ципкина, подобный актив необходим государству для принятия очень многих управленческих решений. Он уточнил, что речь идет не только о демографии.

«Мы делаем перепись населения, мы структурируем различные группы, где, кто и как проживает. Это колоссальный массив, который можно обрабатывать, если сейчас новые нейронные компьютеры, то мы можем получить массу важнейшей информации, как живет и как устроена наша страна. Не только с точки зрения налогов, не только с точки зрения, скажем, пространственного развития территорий», - пояснил он.

Ципкин также добавил, что создание такой единой базы данных всех россиян, а также граждан, которые проживают на территории страны позволит получить огромный пласт информации, который на сегодняшний день даже трудно представить. Кроме того, появление ресурса позволит синхронизировать огромное количество проектов, которые пока что действуют разобщенно.

«Ведь дело в том, что это главный актив человека, его информационный капитал. Ничего другого у человека нет. Все остальное, можно сказать, ему не принадлежит. Единственное, что есть у нас – это персональные данные. И получается, что опять государство хочет использовать наши персональные данные, а в ответ, возможно, ничего не дать. Ведь что такое персональные данные? Они важны при медицине. Но до сих пор мы не запустили электронную медицинскую карту. Мы не запустили систему для тех же самых выборов. Получается база данных нужна, но ее опять не оформили, чтобы вводить ее в оборот», - сообщил он.

Напомним, что в соответствии с законопроектом, помимо личных данных граждан в базу будут переданы различные государственные органы. Сведения о физлицах будут находиться в системе в виде записи, подписанной электронной подписью уполномоченного органа.

