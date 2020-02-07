Росстат посчитал среднюю зарплату врачей за 2019 год

Средняя зарплата врачей и работников медицинских организаций с высшим фармацевтическим образованием в России в прошлом году составила 80 тысяч 756 рублей. Об этом сообщает Росстат, подчёркивая, что по сравнению с 2018 годом она увеличилась на 5 тысяч 756 рублей.

Там подчеркнули, что самые высокие зарплаты у работников федеральных учреждений, которые в среднем получают 97,5 тысяч рублей. Доход врачей региональных больниц Росстат оценил в 78 тысяч 400 рублей.

Между тем, в Росстате добавили, что зарплата среднего медперсонала за прошлый год увеличилась примерно на 3 тысячи 400 рублей и составила 39 тысяч 600 рублей.