Росстат посчитал среднюю зарплату врачей за 2019 год
Средняя зарплата врачей и работников медицинских организаций с высшим фармацевтическим образованием в России в прошлом году составила 80 тысяч 756 рублей. Об этом сообщает Росстат, подчёркивая, что по сравнению с 2018 годом она увеличилась на 5 тысяч 756 рублей.
Там подчеркнули, что самые высокие зарплаты у работников федеральных учреждений, которые в среднем получают 97,5 тысяч рублей. Доход врачей региональных больниц Росстат оценил в 78 тысяч 400 рублей.
Между тем, в Росстате добавили, что зарплата среднего медперсонала за прошлый год увеличилась примерно на 3 тысячи 400 рублей и составила 39 тысяч 600 рублей.
Ранее НСН писала, что Росстат назвал регионы, в которых наблюдается нехватка врачей. Выяснилось, что по всей России дефицит медицинского персонала составляет 100 тысяч человек. Это данные ведомства на конец 2018 года. На первом месте в рейтинге по дефициту медработников стоят Камчатский край, Смоленская и Псковская области. От нехватки сотрудников больше всего страдает скорая помощь. Такая ситуация сложилась из-за маленьких зарплат и чрезмерных нагрузок,
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