Росстат подсчитал людские потери РСФСР в Великой Отечественной войне

Росстат сообщил о потерях, которые понесла РСФСР во время Великой Отечественной войне. Данные опубликованы в статистическом сборнике «Великая Отечественная война».

По данным Росстата, на начало 1941 года в РСФСР жили 111 млн человек, а к началу 1946 года численность населения страны составила 97,6 млн человек.

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На начало 1941 года в РСФСР насчитывалось более 14 млн детей, в начале 1946 года их стало 6,8 млн. Число мужчин в возрасте от 20 до 49 лет за время войны сократилось на 6,1 млн, число женщин — на 847 тыс.

В целом за время войны потери Советского Союза составили 26,6 млн человек.

Журналист и историк НИколай Сыванидзе в эфире НСН объяснил, чем вызван демарш прибалтийских республик в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он прокомментировал совместное заявление президентов Латвии, Литвы и Эстонии, обвинивших Россию в стремлении сфальсифицировать историю Второй мировой войны. Они считают, что Россия пытается исказить действия СССР в Прибалтике и роль Москвы в подписании пакта Молотова-Риббентропа.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РосстатВеликая Отечественная Война
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