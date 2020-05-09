Росстат подсчитал людские потери РСФСР в Великой Отечественной войне

На начало 1941 года в РСФСР насчитывалось более 14 млн детей, в начале 1946 года их стало 6,8 млн. Число мужчин в возрасте от 20 до 49 лет за время войны сократилось на 6,1 млн, число женщин — на 847 тыс.

В целом за время войны потери Советского Союза составили 26,6 млн человек.

Журналист и историк НИколай Сыванидзе в эфире НСН объяснил, чем вызван демарш прибалтийских республик в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он прокомментировал совместное заявление президентов Латвии, Литвы и Эстонии, обвинивших Россию в стремлении сфальсифицировать историю Второй мировой войны. Они считают, что Россия пытается исказить действия СССР в Прибалтике и роль Москвы в подписании пакта Молотова-Риббентропа.







