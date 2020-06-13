Росстат обнародовал данные смертности от коронавируса за апрель

В апреле общее число зарегистрированных умерших от COVID-19 составило 2712 человек. Такие данные приводит Росстат. На тот момент доля умерших от общего количества заразившихся составила 2,4 процента.

По информации Росстата, коронавирус как основная причина смерти назван 1660 из 2712 человек. В основу расчетов взяты сведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).

Ранее депутат Госдумы, доктор медицинский наук, профессор, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко на пресс-конференции НСН заявил, что эпидемическая ситуация в мире вызывает обеспокоенность. Он привел статистику зараженных и выздоровевших, которая отличалась в два с лишним раза.

«Пока не в нашу пользу, и когда выздоровевших будет больше, тогда мы скажем, что эпидемический процесс пошел на спад. Наиболее интенсивный эпидпроцесс наблюдается в США, там заболели 548,9 на 100 тысяч населения. В антилидерах Испания и Перу», - отметил Онищенко.

