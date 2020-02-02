Названы вымирающие регионы России
Опубликованы данные об убыли населения в российских регионах. «Российская газета» разместила официальную информацию Росстата.
К вымирающим территориям можно отнести регионы: Омскую, Саратовскую, Кемеровскую, Волгоградскую области и Алтайский край. Здесь зафиксирована убыль населения.
Прирост численности населения Росстат зафиксировал в Северо-Кавказском, Центральном, Южном, Уральском и Северо-Западном федеральных округах, отмечает Lenta.ru.
Ранее Росстат сообщил о самой высокой за последнее десятилетие убыли населения страны. Ухудшение репродуктивного здоровья россиян - одна из ее причин, считает главный специалист Минздрава России Олег Аполихин. Такое мнение он высказал пресс-конференции в «Национальной Службе Новостей».
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