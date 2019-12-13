Рациональное вымирание. В Госдуме объяснили, почему россияне не хотят рожать
Глава комитета по труду и социальной защите Госдумы в эфире НСН назвал причины вымирания россиян.
Убыль населения в России оказалась рекордной за последние 11 лет. Как подсчитал Росстата, за январь-сентябрь 2019 года естественная убыль населения в России составила почти 237 тысяч человек. Выше этот показатель был только в 2008 году - 362 тысячи человек. При этом отмечается, что восполнения населения не происходит даже за счет увеличения числа мигрантов.
Глава комитета по труду и социальной защите Госдумы Ярослав Нилов в эфире НСН назвал причины вымирания россиян.
«Проблемы две: мало рожают и рано умирают. Почему мало рожают? Прежде всего, нерешенные социально-бытовые, материальные вопросы. У молодежи есть тенденция рожать позднее, чтобы сначала встать на ноги, сделать карьеру, а уже потом обзаводиться семьей, рожать детей. Возраст создания семьи стал выше, и возраст рождения детей тоже увеличился. Это рациональный выбор. Но поэтому в семьях у нас в центральных регионах в среднем один ребенок в семье. Северный Кавказ – три.
Причины ранней смертности – это низкое качество жизни, невозможность получить качественную медицинскую помощь. Плохая профилактика заболеваемости, низкое выявление болезней на ранней стадии. Плохая экология. Каким мы дышим воздухом?! Даже в Москве – вроде благополучный регион, а какая экология, какие продукты питания, качество жизни, ритм? Вредные привычки – алкоголь, табак, чрезмерное употребление вредных продуктов, недостаточное занятие спортом. Стрессы, нервная обстановка приводят к инфарктам, инсультам. Кроме того, низкое качество жизни приводит к заболеваниям, которые лишают возможности иметь детей. Это еще и продолжительность жизни. Президентом поставлена ключевая задача – 80+. Это тоже качество жизни. Оно напрямую влияет на то, как человек живет и насколько долго он будет жить», - сказал парламентарий.
По его мнению, национальные проекты выправить ситуацию в ближайшие годы не смогут.
«Регионы заваливают деньгами. Но на первом месте не вопрос качества, а как освоить все денежные средства. А мы понимаем, к чему такой подход может привести с точки зрения конечного результата», - заключил Нилов.
Ранее в эфире НСН завотделом здоровья и самосохранительного поведения Института социально-политических исследований РАН Алла Иванова заявила, что без миграции и существенного миграционного прироста убыль населения России остановить не получится.
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