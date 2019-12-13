Рациональное вымирание. В Госдуме объяснили, почему россияне не хотят рожать

Убыль населения в России оказалась рекордной за последние 11 лет. Как подсчитал Росстата, за январь-сентябрь 2019 года естественная убыль населения в России составила почти 237 тысяч человек. Выше этот показатель был только в 2008 году - 362 тысячи человек. При этом отмечается, что восполнения населения не происходит даже за счет увеличения числа мигрантов.

Глава комитета по труду и социальной защите Госдумы Ярослав Нилов в эфире НСН назвал причины вымирания россиян.

«Проблемы две: мало рожают и рано умирают. Почему мало рожают? Прежде всего, нерешенные социально-бытовые, материальные вопросы. У молодежи есть тенденция рожать позднее, чтобы сначала встать на ноги, сделать карьеру, а уже потом обзаводиться семьей, рожать детей. Возраст создания семьи стал выше, и возраст рождения детей тоже увеличился. Это рациональный выбор. Но поэтому в семьях у нас в центральных регионах в среднем один ребенок в семье. Северный Кавказ – три.