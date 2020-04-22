Росстат назвал соотношение мужчин и женщин в России
На начало 2020 года в России на 1000 женщин приходилось 866 мужчин. Об этом говорят предварительные данные Росстата. При этом, специалисты подчеркивают, что число мужчин превышает число женщин лишь в возрастной категории от 0 до 29 лет: там на тысячу женщин приходится 1050 мужчин. Как пишет RT, в более старшем возрасте число мужчин на 1000 женщин начинает сокращаться. Так, в категории от 30 до 39 лет на тысячу женщин приходится 999 мужчин, а среди россиян от 40 до 49 лет этот показатель уже снижается до 926, от 50 до 59 лет — до 839.
Отметим, ощутимая разница наблюдается в категории от 60 до 89 лет: там тысячу женщин в среднем пришлось почти в два раза меньше мужчин такого же возраста — 569.
Ранее НСН писала, что в минувшем году средняя продолжительность жизни в России составила 73,4 года — это исторический максимум. Такие данные привели в российском Минздраве.
В ведомстве отметили, что этот результат, главным образом, связан со снижением смертности среди трудоспособного населения: на 3,5 процента у мужчин и на 2,1 процента у женщин. За этот счет в 2019 году удалось сохранить жизни 13,6 тысячи трудоспособных россиян, подчеркнули в пресс-службе Минздрава.
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