Сябитова раскритиковала россиянку, предложившую Путину взять ее в жены

Жительница города Иваново, которая предложила президенту России Владимиру Путину жениться на ней, в интервью РИА Новости рассказала о себе.

Выяснилось, что девушку зовут Юлия Шилова, ей 28 лет и она актриса местного детского театра. По ее словам, она давно восхищена личностью Путина и готова взять на себя задачи и обязанности первой леди.

Телеведущая программы «Давай поженимся», «всенародная сваха России» Роза Сябитова в эфире НСН отметила, что предложение от девушки мужчине взять ее замуж противоречит всем канонам сватовства и общественным нормам.

«Послушайте, я тоже хочу выйти замуж за Владимира Владимировича. Любая незамужняя любого возраста россиянка хотела бы выйти замуж за Путина, потому что он олицетворяет мужчину мечты – успешный, состоятельный, но, самое главное, ответственный. Это то качество, которое ищет в будущем муже любая женщина. И что? Мы же все не кидаемся к нему на шею! Оставьте его в покое. Давайте не будем мешать ему работать. Есть этика и мораль, вещи, которые не надо говорить. Неприлично кидаться на шею президенту. Вопросы должны быть в рамках его полномочий. Ребята, вы уже не видите берегов! Это минус маме девушки из Иваново – что не объяснила приличий. И я вижу серьезные проблемы с дальнейшим замужеством этой девушки - поди знай, кому она чего скажет? Что в голове перемкнет?» -отметила эксперт.