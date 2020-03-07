Сябитова раскритиковала россиянку, предложившую Путину взять ее в жены
Телеведущая программы «Давай поженимся», «всенародная сваха России» Роза Сябитова в эфире НСН предсказала проблемы с замужеством у жительницы Иванова после предложения Путину на ней жениться.
Жительница города Иваново, которая предложила президенту России Владимиру Путину жениться на ней, в интервью РИА Новости рассказала о себе.
Выяснилось, что девушку зовут Юлия Шилова, ей 28 лет и она актриса местного детского театра. По ее словам, она давно восхищена личностью Путина и готова взять на себя задачи и обязанности первой леди.
Телеведущая программы «Давай поженимся», «всенародная сваха России» Роза Сябитова в эфире НСН отметила, что предложение от девушки мужчине взять ее замуж противоречит всем канонам сватовства и общественным нормам.
«Послушайте, я тоже хочу выйти замуж за Владимира Владимировича. Любая незамужняя любого возраста россиянка хотела бы выйти замуж за Путина, потому что он олицетворяет мужчину мечты – успешный, состоятельный, но, самое главное, ответственный. Это то качество, которое ищет в будущем муже любая женщина. И что? Мы же все не кидаемся к нему на шею! Оставьте его в покое. Давайте не будем мешать ему работать. Есть этика и мораль, вещи, которые не надо говорить. Неприлично кидаться на шею президенту. Вопросы должны быть в рамках его полномочий. Ребята, вы уже не видите берегов! Это минус маме девушки из Иваново – что не объяснила приличий. И я вижу серьезные проблемы с дальнейшим замужеством этой девушки - поди знай, кому она чего скажет? Что в голове перемкнет?» -отметила эксперт.
Роза Сябитова убеждена, что потенциальная невеста получит вместо женского счастья короткий хайп.
«Есть правило: товар – купец. Купец делает предложение. Она делает все неправильно. Выпад девушки, такой, детский. Это то же, если бы мы пришли в детский сад, а там маленькая девочка сказала бы Путину: «Владимир Владимирович, вы подождите, пока я вырасту. И я выйду за вас замуж. Вот, у меня такие цели». Тогда бы это было мило, смешно. Но когда возрастная тетя, воспользовавшись ситуацией, предлагает себя в качестве первой леди, у меня как у свахи, это вызывает бурю эмоций. Сейчас наши невесты предприимчивы. Сняты многие завесы – время такое пришло. Мне кажется, что это – хайп чистой воды. Да, о ней будут говорить – увеличится количество подписчиков, хейтеров, пригласят на ТВ. Свой кусочек славы она получит. Но как невеста она подорвала себе репутацию», - убеждена телеведущая.
Ранее Роза Сябитова в эфире НСН жестко высказалась в адрес тех новобрачных, кто идет наперекор традициям. По ее словам, древние ритуалы нарушать нельзя, так как в них заложен глубокий смысл.
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