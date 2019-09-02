Росстат назвал самые популярные туристические направления у россиян
Росстат назвал самые популярные выездные направления для наших туристов. Как отмечает РИА Новости, список возглавила Турция, которую в первом полугодии 2019-го посетило более двух с половиной миллионов россиян. На втором месте расположилась Абхазия, в которую за полгода выехало почти два миллиона наших соотечественников. Тройку лидеров замыкает Финляндия, где побывали более полутора миллионов туристов из России. Также в топ-10, среди прочих, вошли Казахстан, Китай, Эстония, Таиланд и Германия.
В Росстате подчеркнули, что в общей сложности всего за указанный период с туристическими целями в разные страны выехало почти 20 миллионов наших соотечественников.
Как пишет РИА ФАН, наиболее востребованными странами для отдыха в сентябре у российских путешественников остаются Турция, Испания, Кипр.
Сегодня стало известно о грядущем подорожании авиабилетов. Но председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туризму и индустрии гостеприимства Юрий Барзыкин в беседе с НСН заверил, что ожидать резкого и заметного скачка по всем направлениям не стоит.
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