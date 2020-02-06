Росстат назвал регионы с нехваткой врачей

6 февраля 202009:22

Росстат назвал регионы, в которых наблюдается нехватка врачей. Выяснилось, что по всей России дефицит врачей медицинского персонала составляет 100 тысяч человек. Это данные ведомства на конец 2018 года.

На первом месте в рейтинге по дефициту медработников стоит Камчатский край, Смоленская и Псковская области. От нехватки сотрудников больше всего страдает скорая помощь. Такая ситуация сложилась из-за маленьких зарплат и чрезмерных нагрузок, пишут argumenti.ru.

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В целом специалисты полагают, что популярность профессии врача падает из-за низких зарплат и большого количество разного рода отчетностей, отмечает Ura.ru.

Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН объяснил, почему стимулирующие выплаты мешают справедливой оплате врачей.


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ФОТО: Павел Сорокин//pexels.com
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