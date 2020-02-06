Росстат назвал регионы с нехваткой врачей

Росстат назвал регионы, в которых наблюдается нехватка врачей. Выяснилось, что по всей России дефицит врачей медицинского персонала составляет 100 тысяч человек. Это данные ведомства на конец 2018 года.

На первом месте в рейтинге по дефициту медработников стоит Камчатский край, Смоленская и Псковская области. От нехватки сотрудников больше всего страдает скорая помощь. Такая ситуация сложилась из-за маленьких зарплат и чрезмерных нагрузок, пишут argumenti.ru.