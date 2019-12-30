Спикер Госдумы предложил новую систему подсчета средних зарплат врачей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил новую систему подсчета средней зарплаты врачей. По его мнению, рассчитывать ее нужно без учета доходов руководства медучреждений из-за существенно разрыва между этими суммами.

В эфире телеканала «Россия-24» Володин пояснил, что зарплаты главного врача и его заместителей не должны влиять на средний показатель всего медперсонала, который трудится в учреждении. Спикер обратил внимание на то, что зарплаты врачей и руководителей медучреждений слишком разные еще и потому, что из назначают главврачи.

Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с НСН рассказал, что Минздрав не смог выполнить поручение президента о подъеме зарплат медицинских работников.

