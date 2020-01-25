«Лига защиты врачей» требует отменить стимулирующие выплаты медикам
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН объяснил, почему стимулирующие выплаты мешают справедливой оплате врачей.
Министерство здрaвоохрaнения плaнирует уже к aпрелю рaзрaботaть новую схему оплaты трудa медицинских рaботников. Об этом сообщил глaвa Минздрaвa Михaил Мурaшко в эфире прогрaммы «Вести в субботу» нa телекaнaле «Россия-1».
«Это кaсaется aпреля месяцa фaктически, a остaльные результaты внедрения пойдут уже в этом году», — отметил Мурaшко.
Он тaкже добaвил, что новaя системa будет учитывaть вaжность кaждого медикa.
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН напомнил, что задача сделать заработную плату медперсонала более справедливой, ставилась уже не раз. Так, в феврале 2012 года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сократить разрыв в оплате труда между главными врачами и рядовыми докторами медучреждений. Эксперт отметил, что и экс-министр Вероника Скворцова также признавала целесообразность задачи после того, как Минздрав согласился с провалом реформы здравоохранения.
«Пока что мы не слышали самого главного – что будут отменены стимулирующие выплаты, которые являются основной несправедливого, я бы сказал, мошеннического, начисления заработной плат. Сейчас по трудовому договору врач получает минимальную оплату, на которую не может прокормить семью, а остальная оплата зависит от главврача, в том числе его способности найти общий язык с чиновником», - отметил собеседник НСН.
Правозащитник обратил внимание, что врачи в России лишены возможности договариваться с государством об уровне оплаты труда.
«Врач сегодня не может договариваться о том, сколько стоит его труд. Но это, вероятно, дело будущего, когда врачи будут лицензироваться, станут субъектами права», - заявил глава «Лиги защиты врачей».
Гальперин также указал на то, что врачи часто вынуждены выполнять задачу по реализации препаратов, которые закуплены медучреждениями, но при этом, по мнению лечащего доктора, могут не соответствовать плану лечения пациента.
«Мы знаем, что в больницах очень большая проблема – закупки ненужных медикаментов, дорогого оборудования. Часто врачи вынуждены назначать пациентам никому не нужные лекарства, потому что больница их закупила и заканчивается срок их годности. Таким образом, врач лишается права на самостоятельное решение о лечении пациента. Это большая зависимость врачей от чиновничества. Хочется услышать от Минздрава о снижении зависимости врачей от бюрократического аппарата. Надеемся, что будут отменены назначения устаревших препаратов, как это было при Скворцовой, и будет в целом пересмотрена программа финансирования отрасли здравоохранения с учетом мнения врачебного и пациентского сообщества», - сказал Гальперин.
Ранее Семён Гальперин в эфире НСН более подробно рассказал, что и где нужно поменять, чтобы решить проблемы российского здравоохранения.
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