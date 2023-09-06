Росстат: число малоимущих россиян сократилось на 1,6 млн

Доля малоимущих снизилась до 11,9%. По данным ведомства, на текущий момент к таковым можно отнести 17,3 миллиона россиян.

В прошлом году доходы ниже границы бедности имели 18,9 миллиона человек.

В Госдуме ранее предложили ввести кредитную амнистию для семей с детьми. Депутат Яна Лантратова уточнила, что общий размер задолженности граждан перед банками превысил 30 триллионов рублей, сообщает «Радиоточка НСН».

