Росстат: число малоимущих россиян сократилось на 1,6 млн
За первые шесть месяцев 2023 года число малоимущих россиян сократилось на 1,6 миллиона человек, говорится на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
Доля малоимущих снизилась до 11,9%. По данным ведомства, на текущий момент к таковым можно отнести 17,3 миллиона россиян.
В прошлом году доходы ниже границы бедности имели 18,9 миллиона человек.
В Госдуме ранее предложили ввести кредитную амнистию для семей с детьми. Депутат Яна Лантратова уточнила, что общий размер задолженности граждан перед банками превысил 30 триллионов рублей, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru