Росстат: численность населения России сократилась на полмиллиона человек

Население России на 1 января 2021 года составило 146 млн 238 тысяч 185 человек. Об этом говорится в отчете на сайте Росстата.

На 1 января 2020 года численность населения в РФ равнялась 146 млн 748 тыс. 643 человека. То есть численность жителей страны сократилось за последний год на 510,5 тыс. человек.