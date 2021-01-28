Росстат: численность населения России сократилась на полмиллиона человек

Население России на 1 января 2021 года составило 146 млн 238 тысяч 185 человек. Об этом говорится в отчете на сайте Росстата.

На 1 января 2020 года численность населения в РФ равнялась 146 млн 748 тыс. 643 человека. То есть численность жителей страны сократилось за последний год на 510,5 тыс. человек.

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Последний раз столь существенное сокращение было зафиксировано Росстатом в 2005 году: тогда численность россиян сократилась со 143,8 млн человек до 143,2 млн человек на начало 2006 года.

В 2019 и 2018 годах население сокращалось примерно на 100 тыс. человек.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в эфире НСН ранее рассказал, что причиной резкого роста смертности в ноябре может быть вовсе не коронавирус.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Богодвид
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