Высокую смертность от COVID в РФ объяснили поздним обращением за медпомощью

Высокие показатели смертности от коронавируса в РФ обусловлены в большинстве случаев поздним обращением за медицинской помощью. Об этом ТАСС заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.



По словам специалиста, после развития осложнений лечение противовирусными препаратами малоэффективно. Руженцова назвала ситуацию с COVID в стране очень напряженной, отметив, что это, в частности, связано с влиянием «антипрививочников».



По мнению Руженцовой, такой ситуации можно было бы избежать, если бы вакцинацию прошли свыше 60% населения.





