Высокую смертность от COVID в РФ объяснили поздним обращением за медпомощью

Высокие показатели смертности от коронавируса в РФ обусловлены в большинстве случаев поздним обращением за медицинской помощью. Об этом ТАСС заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По словам специалиста, после развития осложнений лечение противовирусными препаратами малоэффективно. Руженцова назвала ситуацию с COVID в стране очень напряженной, отметив, что это, в частности, связано с влиянием «антипрививочников».

По мнению Руженцовой, такой ситуации можно было бы избежать, если бы вакцинацию прошли свыше 60% населения.



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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:Коронавирус
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