Росстантдарт назвал способ борьбы с недоливом на АЗС

В ведомстве отметили, что проверяться будет не каждая конкретная колонка, а вся система АЗС в целом, в том числе работа оператора за кассой. Контролеры, которые будут выступать в качестве тайных покупателей, будут оснащаться специальными приборами, способными улавливать недолив от 1%, отмечает Газета.ру.

Кроме того, будет проверяться и программное обеспечение колонок. Как заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов, изменение настроек в ПО сейчас является самым популярным методом, с помощью которого недобросовестные АЗС обманывают клиентов.

