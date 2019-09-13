Эксперт рассказал, как бороться с недоливом топлива

Почти каждая пятая заправка в России недоливает топливо. Таковы результаты проверки Росстандартом свыше 200 российских АЗС в 2019 году, сообщают «Известия». Отмечается, что нарушения были выявлены в 39 случаях. Другая проверка качества топливо выявила, что в первом полугодии 33 заправки из 366 не соответствовали нормам. В Росстандарте отметили, что тесты проводились как в крупных сетях, так и на независимых АЗС.

В эфире НСН эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев рассказал, что может сделать каждый потребитель в случае обнаружения недолива.

«Если потребитель сомневается в объеме залитого топлива, на АЗС должен быть специальный мерник, и по первому требованию потребителя он должен выдаваться. Потребитель покупает за свой счет этот мерник топлива и там видит, правильно работает автомат или нет. Можно на месте проверить, если что-то нарушается, оповестить соответствующие органы. Такая практика распространена. Учитывая, что топливо дорожает, а маржинальность заправок падает, то видимо некоторые недобросовестные заправки прибегают к такому способу», — отметил эксперт.