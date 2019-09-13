Эксперт рассказал, как бороться с недоливом топлива

13 сентября15:33
Борис Бутылин

Эксперт компании Virgin Group рассказал в эфире НСН, что делать клиентам недобросовестных заправок.

Почти каждая пятая заправка в России недоливает топливо. Таковы результаты проверки Росстандартом свыше 200 российских АЗС в 2019 году, сообщают «Известия». Отмечается, что нарушения были выявлены в 39 случаях. Другая проверка качества топливо выявила, что в первом полугодии 33 заправки из 366 не соответствовали нормам. В Росстандарте отметили, что тесты проводились как в крупных сетях, так и на независимых АЗС.

В эфире НСН эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев рассказал, что может сделать каждый потребитель в случае обнаружения недолива.

«Если потребитель сомневается в объеме залитого топлива, на АЗС должен быть специальный мерник, и по первому требованию потребителя он должен выдаваться. Потребитель покупает за свой счет этот мерник топлива и там видит, правильно работает автомат или нет. Можно на месте проверить, если что-то нарушается, оповестить соответствующие органы. Такая практика распространена. Учитывая, что топливо дорожает, а маржинальность заправок падает, то видимо некоторые недобросовестные заправки прибегают к такому способу», — отметил эксперт.

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Андрей Гордеев добавил, что подобное может быть связано с рядом факторов.

«Следует отметить, что долив или недолив — вопрос спорный, и есть нормативный документы, которые это регламентируют. Кроме того, объем топлива будет разниться, в зависимости от времени года, когда производился замер, потому что в летний период времени будут одни какие-то показатели, в зимний период времени будут другие», — сказал собеседник НСН.

Ранее в эфире НСН председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов усомнился в данных Росстандарта по недоливу топлива.

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