Росстандарт проверит Hyundai и Kia в РФ из-за риска возгорания
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) проведет проверку Hyundai и Kia в России после масштабного отзыва автомобилей этих марок в США из-за риска пожара.
Ведомство готовит уведомление о несоответствии продукции Hyundai и Kia требованиям технического рекламента. Компании проведут проверку информации и представят результаты в Росстандарт.
В случае подтверждения информации о риске пожара производитель автомобиля или его представитель разработает программу по предотвращению причинения вреда, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.
В США ранее объявили об отзыве 3,3 миллиона автомобилей Hyundai и Kia из-за возможной утечки тормозной жидкости в модуле ABS, что может привести к короткому замыканию и пожару.
Минпромторг с 1 октября ограничил ввоз по параллельному импорту автомобилей китайских компаний, которые не уходили из России и продолжают импортировать автомобили в РФ официально, напоминает «Радиоточка НСН».
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