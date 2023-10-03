Росстандарт проверит Hyundai и Kia в РФ из-за риска возгорания

Ведомство готовит уведомление о несоответствии продукции Hyundai и Kia требованиям технического рекламента. Компании проведут проверку информации и представят результаты в Росстандарт.

В случае подтверждения информации о риске пожара производитель автомобиля или его представитель разработает программу по предотвращению причинения вреда, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.

В США ранее объявили об отзыве 3,3 миллиона автомобилей Hyundai и Kia из-за возможной утечки тормозной жидкости в модуле ABS, что может привести к короткому замыканию и пожару.

Минпромторг с 1 октября ограничил ввоз по параллельному импорту автомобилей китайских компаний, которые не уходили из России и продолжают импортировать автомобили в РФ официально, напоминает «Радиоточка НСН».

