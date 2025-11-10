В Индонезии 96 человек пострадали при взрыве в школе

Количество пострадавших в результате взрыва в школе в Джакарте возросло до 96. Об этом сообщили в пресс-службе полиции столицы Индонезии.

Инцидент произошел в мечети старшей школы №72 7 ноября во время молитвы. Данных о погибших нет, причины ЧП выясняются.

«Согласно последним данным, пострадали 96 человек, 29 госпитализированы», - рассказал глава отдела полиции по связям с общественностью Буди Хэрманто.

По предварительным данным, взрыв мог устроить ученик, который подвергался травле со стороны сверстников. В доме подозреваемого обнаружили неизвестное порошкообразное вещество, ведутся исследования. Сам ученик находится в реанимации.

