Мурашко: В России зарегистрировано 48 тысяч медицинских изделий
Почти 50 тысяч медицинских изделий зарегистрировали в России. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает РИА Новости.
«Сегодня в нашей стране зарегистрировано 48 тысяч медицинских изделий, из них 38% - это производство отечественных компаний. В рамках реализации национального проекта большая роль отводится именно поддержке развития отечественного производства», - рассказал глава Минздрава.
Как отметил Мурашко, сейчас запущен новый нацпроект, в котором есть потребность в современных медизделиях с применением новых технологий диагностики и лечения, а также программ с искусственным интеллектом. Росздравнадзор уже зарегистрировал 48 таких программ.
Ранее министр призвал во время работы с пожилыми пациентами сосредоточиться на предотвращении заболеваний и продлении активной жизни, пишет 360.ru.
