В Ярославле предотвратили незаконный экспорт двигателей двойного назначения
ФСБ пресекла незаконные производство и поставку двигателей двойного назначения за границу в интересах иностранного государства. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Ярославской области.
Сотрудники ФСБ региона во взаимодействии с правоохранителями из управления ведомства по Рязанской области предотвратили преступную деятельность двух руководителей коммерческого предприятия из Ярославля.
«Обвиняемые организовали незаконное производство и поставку двигателей двойного назначения за рубеж в интересах министерства обороны иностранного государства», - указали в УФСБ.
Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном экспорте из России продукции, в отношении которой действует экспортный контроль. Канал поставок ликвидировали, а изделия изъяли из оборота.
Ранее ФСБ ликвидировала незаконно производящие сигареты предприятия в Калужской, Тверской и Воронежской областях, пишет 360.ru.
