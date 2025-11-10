В Ярославле предотвратили незаконный экспорт двигателей двойного назначения

ФСБ пресекла незаконные производство и поставку двигателей двойного назначения за границу в интересах иностранного государства. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Ярославской области.

Сотрудники ФСБ региона во взаимодействии с правоохранителями из управления ведомства по Рязанской области предотвратили преступную деятельность двух руководителей коммерческого предприятия из Ярославля.

«Обвиняемые организовали незаконное производство и поставку двигателей двойного назначения за рубеж в интересах министерства обороны иностранного государства», - указали в УФСБ.

Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном экспорте из России продукции, в отношении которой действует экспортный контроль. Канал поставок ликвидировали, а изделия изъяли из оборота.

Ранее ФСБ ликвидировала незаконно производящие сигареты предприятия в Калужской, Тверской и Воронежской областях, пишет 360.ru.

