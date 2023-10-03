«От миллиона до трех»: Автоэксперты поспорили о цене электромобиля «Атом»

Ян Хайцеэр и Игорь Моржаретто в эфире НСН назвали возможную цену на будущий российский электромобиль «Атом», которая не отпугнет покупателей. 

Россияне выстроятся в очередь за российским электромобилем «Атом», если цена на него не будет превышать миллиона рублей, заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в беседе с НСН.

Компания «Кама» накануне получила 36 тысяч предзаказов на российский электромобиль «Атом», его производство стартует в середине 2025 года. Электроавтомобили будут производиться на заводе «Москвич». Электрокар будет соответствовать С/D-классу комфорта. Цена авто пока неизвестна, при этом стоимость бронирования «Атома» составляла 7 тысяч рублей. Хайцеэр призвал не радоваться такому успеху, так как цена может и отпугнуть большую часть потенциальных покупателей.

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«Эту историю мы проходили неоднократно, это маркетинг. Был раньше «ё-Мобиль», например, который так и не появился. Если автомобиль будет стоить до миллиона, на него выстроится очередь. При этом согласиться на предзаказ без обязательств могут многие, часть покупателей отвалится, если цена будет завышена. Без цены и без обязательств любой автомобиль может собрать заказы, это исследование рынка, пиар-акция, но не конкретика», - объяснил он.

С ним не согласился автоэксперт Игорь Моржаретто, который заверил НСН, что покупателей вполне устроит цена в три миллиона, но с оговоркой. При этом, по его словам, спрогнозировать точную цену на 2025 год невозможно.

«Очень сложно назвать цену, так как первую партию собираются выпустить только в 2025 году. Никто не знает, какой будет тогда курс. Сейчас автомобили такого класса стоят около трех миллионов, в таком случае «Атом» будет пользоваться спросом, конечно, при условии государственной поддержки – то есть, часть покупки будет субсидироваться. Сейчас предзаказы делали, скорее, корпоративные клиенты, чем частные», - заключил он.

Ранее Минпромторг РФ предложил увеличить скидку на электромобиль с 25% до 35% при покупке по программе льготного автокредитования с 1 октября, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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