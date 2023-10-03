«От миллиона до трех»: Автоэксперты поспорили о цене электромобиля «Атом»

Россияне выстроятся в очередь за российским электромобилем «Атом», если цена на него не будет превышать миллиона рублей, заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в беседе с НСН.

Компания «Кама» накануне получила 36 тысяч предзаказов на российский электромобиль «Атом», его производство стартует в середине 2025 года. Электроавтомобили будут производиться на заводе «Москвич». Электрокар будет соответствовать С/D-классу комфорта. Цена авто пока неизвестна, при этом стоимость бронирования «Атома» составляла 7 тысяч рублей. Хайцеэр призвал не радоваться такому успеху, так как цена может и отпугнуть большую часть потенциальных покупателей.