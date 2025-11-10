В районе Туапсе безэкипажный катер сдетонировал вблизи береговой линии

Четыре безэкипажных катера нейтрализованы в акватории Черного моря в районе Туапсе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

По данным ведомства, один из аппаратов сдетонировал близ береговой линии.

«Ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и лодочный ангар», - указали в оперштабе.

Никто не пострадал, на месте находятся специальные и экстренные службы.

Ранее в порту Туапсе обломки беспилотников упали на нефтеналивное судно, произошел пожар, пишет Ura.ru. Кроме того, были повреждены объекты терминала для перевалки нефтепродуктов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:Черное МореКраснодарский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры