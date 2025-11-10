В районе Туапсе безэкипажный катер сдетонировал вблизи береговой линии
Четыре безэкипажных катера нейтрализованы в акватории Черного моря в районе Туапсе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
По данным ведомства, один из аппаратов сдетонировал близ береговой линии.
«Ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и лодочный ангар», - указали в оперштабе.
Никто не пострадал, на месте находятся специальные и экстренные службы.
Ранее в порту Туапсе обломки беспилотников упали на нефтеналивное судно, произошел пожар, пишет Ura.ru. Кроме того, были повреждены объекты терминала для перевалки нефтепродуктов.
