Довольные лица: Отключение света в интервью с Зеленским посчитали пиаром
Украине не грозит полный блэкаут, так как электричество там в основном вырабатывают атомные электростанции, по которым Россия не бьет, заявил НСН Александр Коц.
Владимир Зеленский известен своими пиар-ходами, демонстрирующими российскую угрозу во время встреч с европейскими лидерами, поэтому отключение света в его свежем интервью и последующая улыбка говорят о новом «спектакле». Об этом НСН рассказал военкор Александр Коц.
В ночь на субботу ВС РФ нанесли удары массированные удары «Кинжалами» по энергообъектам Украины. Так, досталось Кременчугской ГЭС, Змиевской ТЭС, Слобожанской ГРЭС и Приднепровской ТЭС. Государственная компания Украины «Центрэнерго» вечером 8 ноября заявила об остановке всех ТЭС на территории страны. Также отключения света попали и на запись интервью главы Украины Владимира Зеленского журналисту The Guardian. «Трудные времена», - произнёс журналист, а потом кто-то за кадром вернул электричество. Коц объяснил, почему это было сделано для камер.
«Что касается Зеленского, мы много раз мы были свидетелями, когда какие-нибудь высокие делегации, приехавшие в Киев, вдруг внезапно слышали сирену воздушной тревоги, или вот сейчас отключился свет прямо во время интервью. Вполне возможно, что они как раз говорили об ударах по энергетике. Зеленский известен своими пиаровскими ходами во время интервью и высоких встреч с западными лидерами. Поэтому, мне кажется, что здесь речь идет о какой-то наигранной ситуации, в которой просроченный президент пытался проиллюстрировать ситуацию в стране. Очень странно, что в Мариинском дворце нет какой-то резервной генерации. Обращают на себя внимание и довольные лица, что Зеленского, что журналиста, когда погас свет», - рассказал он.
По его словам, полный блэкаут на Украине не случится, так как РФ не бьет по атомным электростанциям. К тому же сейчас туда ввозится огромное количество генераторов в качестве помощи от западных партнеров.
«На Украине большая часть энергии вырабатывается атомными электростанциями, а мы же не такие, чтобы бить по ним. Поэтому в какой-то мере электричество все-таки будет, но, безусловно, особенно в зимних условиях энергосети будут выходить из строя. Нам важно, чтобы электричество не шло на промышленные предприятия, которые участвуют в цепочке ВПК, в производстве оружия, боеприпасов. Опять же, мы полностью не сможем «потушить» электричество, потому что есть резервные возможности, есть генераторы, которые поставляют сейчас Украине из-за рубежа», - подытожил он.
Ранее специальный представитель Министерства иностранных дел России Родион Мирошник охарактеризовал отключение света во время интервью президента Украины как спланированный «театральный эффект», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Довольные лица: Отключение света в интервью с Зеленским посчитали пиаром
