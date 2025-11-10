Владимир Зеленский известен своими пиар-ходами, демонстрирующими российскую угрозу во время встреч с европейскими лидерами, поэтому отключение света в его свежем интервью и последующая улыбка говорят о новом «спектакле». Об этом НСН рассказал военкор Александр Коц.

В ночь на субботу ВС РФ нанесли удары массированные удары «Кинжалами» по энергообъектам Украины. Так, досталось Кременчугской ГЭС, Змиевской ТЭС, Слобожанской ГРЭС и Приднепровской ТЭС. Государственная компания Украины «Центрэнерго» вечером 8 ноября заявила об остановке всех ТЭС на территории страны. Также отключения света попали и на запись интервью главы Украины Владимира Зеленского журналисту The Guardian. «Трудные времена», - произнёс журналист, а потом кто-то за кадром вернул электричество. Коц объяснил, почему это было сделано для камер.

«Что касается Зеленского, мы много раз мы были свидетелями, когда какие-нибудь высокие делегации, приехавшие в Киев, вдруг внезапно слышали сирену воздушной тревоги, или вот сейчас отключился свет прямо во время интервью. Вполне возможно, что они как раз говорили об ударах по энергетике. Зеленский известен своими пиаровскими ходами во время интервью и высоких встреч с западными лидерами. Поэтому, мне кажется, что здесь речь идет о какой-то наигранной ситуации, в которой просроченный президент пытался проиллюстрировать ситуацию в стране. Очень странно, что в Мариинском дворце нет какой-то резервной генерации. Обращают на себя внимание и довольные лица, что Зеленского, что журналиста, когда погас свет», - рассказал он.