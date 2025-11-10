В Москве пенсионерка толкнула девочку-подростка на пути в метро

Пенсионерка толкнула девочку-подростка на пути на станции метро «Таганская» в Москве, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 9 ноября. Женщина 1961 года рождения толкнула 13-летнюю девочку на жесткий путь на платформе в метро. Сейчас жизни и здоровью подростка ничего не угрожает, девочка под присмотром родственников.

После ЧП правоохранители завели дело о покушении на убийство.

«Подозреваемая в совершении указанного преступления задержана. Ей предъявлено обвинение», - отметили в СК.

Следствие будет ходатайствовать об аресте фигурантки.

Ранее в Москве задержали мужчину, напавшего на пассажира в метро на станции «Проспект Мира», напоминает РЕН ТВ.

