В Москве пенсионерка толкнула девочку-подростка на пути в метро
Пенсионерка толкнула девочку-подростка на пути на станции метро «Таганская» в Москве, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета.
По данным ведомства, инцидент произошел днем 9 ноября. Женщина 1961 года рождения толкнула 13-летнюю девочку на жесткий путь на платформе в метро. Сейчас жизни и здоровью подростка ничего не угрожает, девочка под присмотром родственников.
После ЧП правоохранители завели дело о покушении на убийство.
«Подозреваемая в совершении указанного преступления задержана. Ей предъявлено обвинение», - отметили в СК.
Следствие будет ходатайствовать об аресте фигурантки.
Ранее в Москве задержали мужчину, напавшего на пассажира в метро на станции «Проспект Мира», напоминает РЕН ТВ.
