Россиянок с детьми до трёх лет будут принимать на работу без испытательного срока

Из документа следует, что введение испытательного срока при трудоустройстве создает дополнительный стресс, затрудняет возвращение к работе и усложняет профессиональную адаптацию. Сегодня запрет на установление испытательного срока распространяется на матерей с детьми до полутора лет.

Депутаты отмечают, что работодатель, формально соблюдая процедуру, получает возможность отказать в приеме на работу или уволить женщину как не прошедшую испытание без объяснения причин.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить работу детсадов для поддержки работающих матерей.


