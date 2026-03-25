Россиянок с детьми до трёх лет будут принимать на работу без испытательного срока
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях проект закона, запрещающий работодателям устанавливать испытательный срок при трудоустройстве женщин с детьми до трех лет, сообщает РИА Новости.
Из документа следует, что введение испытательного срока при трудоустройстве создает дополнительный стресс, затрудняет возвращение к работе и усложняет профессиональную адаптацию. Сегодня запрет на установление испытательного срока распространяется на матерей с детьми до полутора лет.
Депутаты отмечают, что работодатель, формально соблюдая процедуру, получает возможность отказать в приеме на работу или уволить женщину как не прошедшую испытание без объяснения причин.
Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить работу детсадов для поддержки работающих матерей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Иран заявил, что Израиль и США ударили по АЭС «Бушер»
- Трамп: Иран преподнес США «подарок», связанный с нефтью и газом
- Вовлечение хуситов в конфликт на стороне Ирана может ударить по экономике Европы
- Россиян предупредили об опасности включения кондиционера после зимы
- В Госдуме призвали сохранить аборты в системе ОМС
- Политолог оценил сроки обострения конфликта Пакистана и Афганистана
- Владельцам кошек напомнили о мерах безопасности при прогулках
- Назван безопасный темп похудения после 35 лет
- В издательстве рассказали, как нейросеть подставила Драгунского