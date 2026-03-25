Россиянок с детьми до трёх лет будут принимать на работу без испытательного срока

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях проект закона, запрещающий работодателям устанавливать испытательный срок при трудоустройстве женщин с детьми до трех лет, сообщает РИА Новости.

Из документа следует, что введение испытательного срока при трудоустройстве создает дополнительный стресс, затрудняет возвращение к работе и усложняет профессиональную адаптацию. Сегодня запрет на установление испытательного срока распространяется на матерей с детьми до полутора лет.

Депутаты отмечают, что работодатель, формально соблюдая процедуру, получает возможность отказать в приеме на работу или уволить женщину как не прошедшую испытание без объяснения причин.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить работу детсадов для поддержки работающих матерей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

