В Госдуме рассказали о будущем повышении пенсий для многодетных матерей

Упразднение максимального срока ухода за ребенком, который засчитывается в пенсионный страховой стаж, приведёт к увеличению пенсий для многодетных матерей. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева.

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Комментируя соответствующую инициативу Минтруда, она указала, что действующие нормы в год прибавляют к пенсии женщины 1,8 пенсионного балла за первого ребёнка, а за третьего и четвёртого ребёнка - 5,4 балла.

«Если текущий порядок будет принят для пятого и последующего ребёнка... то в условиях 2025 года прибавка к пенсии будет 1180 рублей в месяц», - уточнила парламентарий.

При этом Дмитриева не исключила, что может быть принят и больший размер.

Ранее в Минтруда заявили, что инициатива об упразднении шестилетнего максимального срока ухода за ребёнком, в случае принятия, затронет почти 400 тысяч многодетных матерей, сообщает RT.

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Фото: t.me/mos_sobyanin
ТЕГИ:ПенсияМатьМногодетные Семьи

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