В Госдуме рассказали о будущем повышении пенсий для многодетных матерей
Упразднение максимального срока ухода за ребенком, который засчитывается в пенсионный страховой стаж, приведёт к увеличению пенсий для многодетных матерей. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева.
Комментируя соответствующую инициативу Минтруда, она указала, что действующие нормы в год прибавляют к пенсии женщины 1,8 пенсионного балла за первого ребёнка, а за третьего и четвёртого ребёнка - 5,4 балла.
«Если текущий порядок будет принят для пятого и последующего ребёнка... то в условиях 2025 года прибавка к пенсии будет 1180 рублей в месяц», - уточнила парламентарий.
При этом Дмитриева не исключила, что может быть принят и больший размер.
Ранее в Минтруда заявили, что инициатива об упразднении шестилетнего максимального срока ухода за ребёнком, в случае принятия, затронет почти 400 тысяч многодетных матерей, сообщает RT.
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