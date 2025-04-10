В Госдуме рассказали о будущем повышении пенсий для многодетных матерей

Комментируя соответствующую инициативу Минтруда, она указала, что действующие нормы в год прибавляют к пенсии женщины 1,8 пенсионного балла за первого ребёнка, а за третьего и четвёртого ребёнка - 5,4 балла.

«Если текущий порядок будет принят для пятого и последующего ребёнка... то в условиях 2025 года прибавка к пенсии будет 1180 рублей в месяц», - уточнила парламентарий.

При этом Дмитриева не исключила, что может быть принят и больший размер.

Ранее в Минтруда заявили, что инициатива об упразднении шестилетнего максимального срока ухода за ребёнком, в случае принятия, затронет почти 400 тысяч многодетных матерей, сообщает RT.

