Россиянку обвинили в госизмене за фото военных эшелонов

Федеральная служба безопасности России обвинила 21-летнюю россиянку в госизмене, сообщает ТАСС.

Военнослужащего Балтийского флота обвинили в госизмене

Жительница Читы делала для Государственной пограничной службы Украины фотографии и снимала видео эшелонов российской военной техники, следовавших по железной дороге. Также девушка отправляла представителю Украины видео с мобилизованными, следовавшими в автоколонне.

Обвиняемую взяли под стражу.

Ранее Мосгорсуд приговорил российского студента к шести годам колонии за госизмену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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