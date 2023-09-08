Россиянку обвинили в госизмене за фото военных эшелонов
8 сентября 202306:41
Федеральная служба безопасности России обвинила 21-летнюю россиянку в госизмене, сообщает ТАСС.
Жительница Читы делала для Государственной пограничной службы Украины фотографии и снимала видео эшелонов российской военной техники, следовавших по железной дороге. Также девушка отправляла представителю Украины видео с мобилизованными, следовавшими в автоколонне.
Обвиняемую взяли под стражу.
Ранее Мосгорсуд приговорил российского студента к шести годам колонии за госизмену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru