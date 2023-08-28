Военнослужащего Балтийского флота обвинили в госизмене
Следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) завершили расследование дела в отношении матроса Балтийского флота, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Рядового Егора Тюкина обвинили в государственной измене. Дело передали в военный суд. Оно будет слушаться в закрытом режиме.
Рассмотрение по существу начнется 19 сентября. Материалы дела содержат гриф «секретно».
Городской суд Благовещенска 10 августа отправил под стражу жителя Приамурья, который собирался воевать на стороне Вооруженных сил Украины, передает «Радиоточка НСН».
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