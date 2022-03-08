Россиянки назвали самый желанный подарок на восьмое марта
Самым ожидаемым подарком на восьмое марта стали цветы. Об этом свидетельствуют данные аналитики компании Vox populi, которые составили рейтинг самых желанных подарков в Международный женский день.
По данным опроса, 36% респонденток хотели бы получить в этот день цветы. Второе и третье место заняли денежные подарки и билеты на концерт или в театр.
19% опрошенных выбрали ювелирные украшения, 16% — ювелирные украшения.
Самыми нежеланными подарками оказались игрушки и алкоголь. Их выбрали 2% и 5% соответственно.
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