Россиянке Сапеге предъявили окончательное обвинение по четырем статьям белорусского УК

Как отметил глава СК республики, предварительное следствие по уголовному делу в отношении Сапеги завершается, россиянке предъявлено окончательное обвинение по статьям о разжигании социальной вражды и розни, преступлении против информационной безопасности, правил обращения с личными данными, угроз в адрес сотрудников правоохранительных органов.

В ближайшее время уголовное дело предоставят Сапеге для ознакомления, пишет RT.

Ранее стало известно, что россиянке предъявили обвинение в разжигании вражды, девушку ожидает шесть лет лишения свободы.

