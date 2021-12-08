Россиянке Сапеге предъявили окончательное обвинение по четырем статьям белорусского УК

Россиянке Софии Сапеге, в мае задержанной в Минске, предъявили окончательное обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса Белоруссии. Гражданке РФ вменяется в том числе разжигание социальной вражды, сообщил председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора.

Сапега заявила о возможной причастности окружения Протасевича к посадке Ryanair в Минске

Как отметил глава СК республики, предварительное следствие по уголовному делу в отношении Сапеги завершается, россиянке предъявлено окончательное обвинение по статьям о разжигании социальной вражды и розни, преступлении против информационной безопасности, правил обращения с личными данными, угроз в адрес сотрудников правоохранительных органов.

В ближайшее время уголовное дело предоставят Сапеге для ознакомления, пишет RT.

Ранее стало известно, что россиянке предъявили обвинение в разжигании вражды, девушку ожидает шесть лет лишения свободы.

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ФОТО: Instagram / sapega_sofia_
ТЕГИ:ОбвинениеРоссияБелоруссия
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