Россиянке Сапеге предъявили окончательное обвинение по четырем статьям белорусского УК
Россиянке Софии Сапеге, в мае задержанной в Минске, предъявили окончательное обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса Белоруссии. Гражданке РФ вменяется в том числе разжигание социальной вражды, сообщил председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора.
Как отметил глава СК республики, предварительное следствие по уголовному делу в отношении Сапеги завершается, россиянке предъявлено окончательное обвинение по статьям о разжигании социальной вражды и розни, преступлении против информационной безопасности, правил обращения с личными данными, угроз в адрес сотрудников правоохранительных органов.
В ближайшее время уголовное дело предоставят Сапеге для ознакомления, пишет RT.
Ранее стало известно, что россиянке предъявили обвинение в разжигании вражды, девушку ожидает шесть лет лишения свободы.
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