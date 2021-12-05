Отчим россиянки Сапеги подтвердил данные о предъявлении ей обвинения

«Все, что написали про обвинения - правда. В пятницу были следственные действия и встреча с консулом. Ей грозит шесть лет тюрьмы», - рассказал Дудич.

По его словам, Сапега находится в подавленном состоянии, потому что надеялась, что дело не дойдет до суда.

«Она очень подавлена этим обвинением. Рассчитывала на соглашение со следствием, помощь России, экстрадицию, и что дело до суда вообще не дойдет. Но, видимо, что-то пошло не так», - отчим россиянки.

По данным русской службы «Би-би-си», Сапеге предъявлено окончательное обвинение. Ее обвиняют в разжигании вражды по ч. 3 ст. 130 УК Белоруссии. Девушку ждет шесть лет заключения с учетом заключенного досудебного соглашения со следствием.

Ранее в Минске совершил вынужденную посадку самолёта ирландской авиакомпании Ryanair, после Софью Сапегу и оппозиционного журналиста Романа Протасевича задержали белорусские правоохранители.

