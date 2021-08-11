Сапега заявила о возможной причастности окружения Протасевича к посадке Ryanair в Минске

Гражданка России Софья Сапега, задержанная в аэропорту Минска, опровергла версию о нахождении на борту самолета авиакомпании Ryanair сотрудников КГБ, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос в интервью телеканалу «Беларусь 1», сохранилась ли у неё уверенность в том, что в ситуации с посадкой самолёта могли быть задействованы спецслужбы Белоруссии, Софья Сапега ответила отрицательно.

Ранее СМИ сообщили об исчезновении диспетчера из минского аэропорта, посадившего самолет с Романом Протасевичем. Олег Галелов, который вел переговоры о посадке рейса Афины-Вильнюс с сооснователем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем на борту, покинул Белоруссию.



