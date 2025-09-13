Россиянке грозит семь лет тюрьмы за названный мошенникам код из СМС

Как отметил правозащитник в беседе с «Газетой.Ru», мошенники начали шантажировать женщину, убедив ее в том, что она якобы перечислила деньги «на нужды ВСУ», из-за чего ей теперь грозит уголовное дело.

Адвокат рассказал, что его подопечную шантажировали на протяжении пяти дней. По версии следствия, этими действиями она «вступила в сговор с неустановленными лицами», добавил Сергеев. Теперь жертве мошенников грозит до семи лет по статье о мошенничестве.

Ранее в МВД РФ заявили, что злоумышленники в России начали использовать имитирующие российскую платежную систему Mir Pay приложения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

