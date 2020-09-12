Россиянка «закрыла» ипотеку за пять дней

Спустя два дня после одобренного банком кредита появился покупатель на старую квартиру женщины, она заключила сделку – и закрыла ипотеку на новую квартиру, чем удивила сотрудников банка.

Напомним, первоначальный взнос в России для получения ипотеки снизили с 15% до 20%. Экономист Никита Кричевский в эфире НСН отметил, что это хорошая новость для тех, кто не успевал к ноябрю накопить прежний размер первоначального взноса.

«Безусловно, хорошая и интересная новость для тех, кто не успевает накопить нужные двадцать процентов до ноября этого года. Таким образом, более двухсот тысяч семей потенциально смогут улучшить свои жилищные условия», – сказал он.

