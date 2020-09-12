Россиянка «закрыла» ипотеку за пять дней

В нижегородском банке сотрудники удивились рекордно быстрой выплате ипотеки. Клиентка, которая получила ипотечный кредит на 13 лет, погасила его через пять дней, сообщает местный портал gipernn.ru.

Жительница Нижегородской области решила подстраховаться при покупке новой квартиры и взяла ипотеку. Ей нужно было внести платеж за новую квартиру в течение десяти дней, а покупатель на старую жилплощадь, которая была у женщины, не находился.

Ставка по ипотеке упадет до исторического минимума

Спустя два дня после одобренного банком кредита появился покупатель на старую квартиру женщины, она заключила сделку – и закрыла ипотеку на новую квартиру, чем удивила сотрудников банка.

Напомним, первоначальный взнос в России для получения ипотеки снизили с 15% до 20%. Экономист Никита Кричевский в эфире НСН отметил, что это хорошая новость для тех, кто не успевал к ноябрю накопить прежний размер первоначального взноса.

«Безусловно, хорошая и интересная новость для тех, кто не успевает накопить нужные двадцать процентов до ноября этого года. Таким образом, более двухсот тысяч семей потенциально смогут улучшить свои жилищные условия», – сказал он.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нижегородская ОбластьБанкИпотека
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры