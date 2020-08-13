Ставка по ипотеке упадет до исторического минимума

В 2020 году средневзвешенная ипотечная ставка снизится до исторического минимума — ниже 8%. Как отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, поначалу это планировалось только к 2024 году, но темпы удалось ускорить за счет введения льготных ипотечных программ.

URA.Ru напоминает, что правительство реализует пять льготных ипотечных программ, которые влияют на ввод жилья. Это — льготная ипотека под 6,5%, сельская и Дальневосточная ипотека, программа для молодых семей и программа выплат на погашение ипотеки в размере 450 тысяч рублей семьям с третьим ребенком.

Экономист напомнил, что льготная ипотека выгодна не покупателям, а застройщикам

«С начала года по льготным программам поддержку получили около 200 тысяч семей», — подчеркнул замглавы правительства РФ Марат Хуснуллин.

Напомним, первоначальный взнос в России для получения ипотеки снизили с 15% до 20%. Экономист Никита Кричевский в эфире НСН отметил, что это хорошая новость для тех, кто не успевал к ноябрю накопить прежний размер первоначального взноса.

«Безусловно, хорошая и интересная новость для тех, кто не успевает накопить нужные двадцать процентов до ноября этого года. Таким образом, более двухсот тысяч семей потенциально смогут улучшить свои жилищные условия», – сказал он.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЖильеИпотека
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