Ставка по ипотеке упадет до исторического минимума

В 2020 году средневзвешенная ипотечная ставка снизится до исторического минимума — ниже 8%. Как отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, поначалу это планировалось только к 2024 году, но темпы удалось ускорить за счет введения льготных ипотечных программ.

URA.Ru напоминает, что правительство реализует пять льготных ипотечных программ, которые влияют на ввод жилья. Это — льготная ипотека под 6,5%, сельская и Дальневосточная ипотека, программа для молодых семей и программа выплат на погашение ипотеки в размере 450 тысяч рублей семьям с третьим ребенком.