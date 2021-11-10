Россиянина задержали в Польше за помощь нелегальным мигрантам

«За пособничество в нелегальной миграции были задержаны 3 человека (гражданин России, гражданин Швеции и гражданин Литвы)», — цитирует сообщение РИА Новости.

Всего за последние сутки было зафиксировано почти 600 попыток нелегального пересечения польской границы со стороны Белоруссии.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о задержании всех нелегальных мигрантов, перешедших границу страны в последние несколько часов.

