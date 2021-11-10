Россиянина задержали в Польше за помощь нелегальным мигрантам
Гражданина России задержали за пособничество в нелегальной миграции из Белоруссии в Польшу. Об этом сообщила польская Пограничная стража.
«За пособничество в нелегальной миграции были задержаны 3 человека (гражданин России, гражданин Швеции и гражданин Литвы)», — цитирует сообщение РИА Новости.
Всего за последние сутки было зафиксировано почти 600 попыток нелегального пересечения польской границы со стороны Белоруссии.
Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о задержании всех нелегальных мигрантов, перешедших границу страны в последние несколько часов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru