Россиянина задержали в Польше за помощь нелегальным мигрантам

Гражданина России задержали за пособничество в нелегальной миграции из Белоруссии в Польшу. Об этом сообщила польская Пограничная стража.

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«За пособничество в нелегальной миграции были задержаны 3 человека (гражданин России, гражданин Швеции и гражданин Литвы)», — цитирует сообщение РИА Новости.

Всего за последние сутки было зафиксировано почти 600 попыток нелегального пересечения польской границы со стороны Белоруссии.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о задержании всех нелегальных мигрантов, перешедших границу страны в последние несколько часов.

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Фото: gpk.gov.by
ТЕГИ:РоссиянеМигрантыПольша
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