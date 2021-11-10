В Польше заявили о задержании прорвавшихся через границу беженцев

«Это была неспокойная ночь. Было много попыток прорыва. <…> Все те, кто прорвался, были задержаны», — подчеркнул министр.

Силовикам приходится справляться с несколькими группами нелегалов, пытающихся пересечь границу в разных местах, отмечает RT.

Ранее стало известно, что на территорию Польши удалось попасть нескольким десяткам беженцев. Мигранты смогли прорваться, разрушив ограждение на границе, пишет РИА ФАН.

