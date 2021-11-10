В Польше заявили о задержании прорвавшихся через границу беженцев
Нелегальные мигранты, в последние несколько часов перешедшие границу Польши, находятся под стражей. Об этом заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
«Это была неспокойная ночь. Было много попыток прорыва. <…> Все те, кто прорвался, были задержаны», — подчеркнул министр.
Силовикам приходится справляться с несколькими группами нелегалов, пытающихся пересечь границу в разных местах, отмечает RT.
Ранее стало известно, что на территорию Польши удалось попасть нескольким десяткам беженцев. Мигранты смогли прорваться, разрушив ограждение на границе, пишет РИА ФАН.
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