В Польше заявили о задержании прорвавшихся через границу беженцев

Нелегальные мигранты, в последние несколько часов перешедшие границу Польши, находятся под стражей. Об этом заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

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«Это была неспокойная ночь. Было много попыток прорыва. <…> Все те, кто прорвался, были задержаны», — подчеркнул министр.

Силовикам приходится справляться с несколькими группами нелегалов, пытающихся пересечь границу в разных местах, отмечает RT.

Ранее стало известно, что на территорию Польши удалось попасть нескольким десяткам беженцев. Мигранты смогли прорваться, разрушив ограждение на границе, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: Стена на границе Латвии и России. Фото с сайта abnews.ru.
ТЕГИ:МигрантыГраницаПольша
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