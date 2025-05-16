Россиянин захотел запатентовать мем «Бомбардиро Крокодило»
В Роспатент поступила заявка на регистрацию бренда «Бомбардиро Крокодило». Информация опубликована в открытом реестре на официальном сайте ведомства.
Обращение под номером 2025881307 поступило 28 апреля 2025 года. Житель Обнинска решил приватизировать себе популярный мем. Под брендом он собирается оказывать цифровые и медиауслуги, а также выпускать сувенирную продукцию. Заявление пока еще не было рассмотрено.
Видеошутки в стиле Italian brainrot появились в социальной сети TikTok в феврале этого года и быстро стали вирусными. Различные животные были скрещены с предметами мебели, одежды и даже транспортом с помощью нейросетей. Среди самых популярных персонажей Бомбардиро Крокодило (полукрокодил-полусамолет), Тралалело Тралала (трехногая акула в кроссовках Nike) и Балерина Капучино (чашка кофе в бальной пачке).
Ранее McDonald's подала заявку на регистрацию товарного знака в России, напоминает НСН.
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