В России на 12% снизилось количество вакансий
Количество вакансий на российском рынке труда по итогам февраля 2026 года снизилось на 12% в годовом выражении. Об этом со ссылкой на данные сервиса Superjob сообщает «Лента.ру».
Уточняется, что наиболее заметное снижение вакансий зафиксировано в ремонтной сфере - минус 19%. Также стало меньше предложений в сфере логистики (-15%), IT (-13%), строительстве (-13%), доставке (-10%) и розничной торговле (-10%).
«Проблема нехватки высококвалифицированных работников остается актуальной для многих ключевых отраслей экономики РФ», - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что соискателей за указанный отчётный период стало существенно больше. Так, количество резюме за год увеличилось на 22%.
Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что уровень безработицы в РФ составляет 2,2%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
