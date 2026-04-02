В России на 12% снизилось количество вакансий

Уточняется, что наиболее заметное снижение вакансий зафиксировано в ремонтной сфере - минус 19%. Также стало меньше предложений в сфере логистики (-15%), IT (-13%), строительстве (-13%), доставке (-10%) и розничной торговле (-10%).

«Проблема нехватки высококвалифицированных работников остается актуальной для многих ключевых отраслей экономики РФ», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что соискателей за указанный отчётный период стало существенно больше. Так, количество резюме за год увеличилось на 22%.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что уровень безработицы в РФ составляет 2,2%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

