Чебурашка в отечественной анимации не создавался специально, повторить его успех может только новый герой, который родится в умах талантливых людей с целью делать хорошее кино, а не для привлечения внимания зрителей, заявил НСН художник-мультипликатор, режиссер мультфильма «Ежик в тумане» Юрий Норштейн.

Режиссер и продюсер Артем Михалков заявил о необходимости создания нового современного героя в отечественной анимации, который смог бы повторить успех Чебурашки и стать близким зрителям разных поколений, передает ТАСС. По словам Михалкова, поиск такого персонажа напрямую связан с изменениями в индустрии и развитием новых технологий. Норштейн рассказал, как создаются такие герои.