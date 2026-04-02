Мультипликаторы отказались искать замену Чебурашке «по приказу»
Юрий Норштейн и Гарри Бардин в эфире НСН не поддержали призыв Артема Михалкова о создании нового героя по примеру Чебурашки.
Чебурашка в отечественной анимации не создавался специально, повторить его успех может только новый герой, который родится в умах талантливых людей с целью делать хорошее кино, а не для привлечения внимания зрителей, заявил НСН художник-мультипликатор, режиссер мультфильма «Ежик в тумане» Юрий Норштейн.
Режиссер и продюсер Артем Михалков заявил о необходимости создания нового современного героя в отечественной анимации, который смог бы повторить успех Чебурашки и стать близким зрителям разных поколений, передает ТАСС. По словам Михалкова, поиск такого персонажа напрямую связан с изменениями в индустрии и развитием новых технологий. Норштейн рассказал, как создаются такие герои.
«Чебурашка появился в 1970-е годы, тогда не стояла задача создать нового героя, просто было желание делать хорошие фильмы. Роман Качанов, который выступил режиссером первого мультфильма, мне рассказывал, как восхищен историей Успенского, что собирается делать кино. Потом появился фильм, который внезапно стал популярным на всю страну, а со временем стал популярным и в мире. Мультипликация занимается искусством, которое включает в себя понятие совести. А если отсутствует совесть, начинают говорить о проблеме героев. Герои не рождаются просто так, они рождаются из обстоятельств. Например, когда появляются хорошие книги, за которые потом берутся уникальные художники. Они не с того края начинают», - отметил он.
С ним согласился художник-мультипликатор, режиссер Гарри Бардин.
«Новые персонажи нужны, но они по приказу сверху не делаются. Они рождаются или не рождаются, вот и все. Поэтому это просто болтовня», - добавил собеседник НСН.
Ранее народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев в беседе с НСН поделился, что дети с интересом реагируют на сложные и глубокие фильмы, и привел в пример эффект от своего фильма об Андрее Тарковском.
