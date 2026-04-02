Владимирская и Донская иконы Богоматери являются наиболее ценными реликвиями России, этим и объясняется оценка их стоимости в почти 60 млрд рублей. Об этом НСН рассказал директор Музея имени Андрея Рублева, специалист в области архитектуры и искусства Михаил Миндлин.

Владимирская и Донская иконы Богоматери из собрания Государственной Третьяковской галереи будут переданы РПЦ в пятницу, 3 апреля. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Третьяковской галерее, который знает о планах передачи. Уточняется, что в пресс-службе галереи не стали комментировать эту информацию. Как отметила искусствовед Ксения Коробейникова в своем Telegram-канале, обе иконы оценили для страховки, определив их общую стоимость в ₽59 млрд рублей. Миндлин раскрыл, кто и как оценивает подобные произведения искусства.