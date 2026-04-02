«Национальное достояние»: Как иконы из Третьяковки оценили в 59 млрд

Михаил Миндлин заявил НСН, что стоимость икон определяет особая комиссия, включающая в себя более десятка специалистов из разных областей.

Владимирская и Донская иконы Богоматери являются наиболее ценными реликвиями России, этим и объясняется оценка их стоимости в почти 60 млрд рублей. Об этом НСН рассказал директор Музея имени Андрея Рублева, специалист в области архитектуры и искусства Михаил Миндлин.

Владимирская и Донская иконы Богоматери из собрания Государственной Третьяковской галереи будут переданы РПЦ в пятницу, 3 апреля. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Третьяковской галерее, который знает о планах передачи. Уточняется, что в пресс-службе галереи не стали комментировать эту информацию. Как отметила искусствовед Ксения Коробейникова в своем Telegram-канале, обе иконы оценили для страховки, определив их общую стоимость в ₽59 млрд рублей. Миндлин раскрыл, кто и как оценивает подобные произведения искусства.

«В нашем музее стоимость произведений определяется экспертной фондово-закупочной комиссией. Критерии: стоимость произведений искусства на рынке и особая категория ценности, но там очень разные критерии оценки и их много. Поэтому в состав комиссии входит много специалистов, которые занимаются маркетингом, древнерусским искусством, есть хранители, в общем, там не один десяток людей. Понятно, что стоимость чрезвычайно высока, потому что это ключевые произведения древнерусского искусства, входящего в состав государственного музейного фонда. Пожалуй, это самые известные и значимые произведения. Это национальное достояние. Это уникальные реликвии Российского государства, наиболее ценные», - рассказал он.

При этом, как пишет «Коммерсант», замдиректора департамента музеев Минкультуры России Дмитрий Трубинов на вопрос о передаче икон сообщил, что у него «нет информации» о передаче икон. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в свою очередь заявил, что не в курсе таких планов.

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
