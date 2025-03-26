ЛДПР подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Жириновский»

На эмблеме бренда написано «Жириновский навсегда» белым шрифтом на синем круге.



Под брендом можно будет продавать ткани, канцтовары, косметические средства, парфюмерию, одежду для людей и животных, продукты питания и алкогольные напитки. Помимо этого, можно будет реализовывать электронные сигареты и нюхательный табак, а также ароматизаторы к ним.

Ранее лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина получила одобрение Роспатента на регистрацию товарного знака с названием «Найди свою гавань и всё будет хорошо», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

