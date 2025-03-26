ЛДПР подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Жириновский»
Партия ЛДПР подала заявку на регистрацию бренда и логотипа «Жириновский» в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), следует из данных службы.
На эмблеме бренда написано «Жириновский навсегда» белым шрифтом на синем круге.
Под брендом можно будет продавать ткани, канцтовары, косметические средства, парфюмерию, одежду для людей и животных, продукты питания и алкогольные напитки. Помимо этого, можно будет реализовывать электронные сигареты и нюхательный табак, а также ароматизаторы к ним.
Ранее лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина получила одобрение Роспатента на регистрацию товарного знака с названием «Найди свою гавань и всё будет хорошо», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru