ЛДПР подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Жириновский»

Партия ЛДПР подала заявку на регистрацию бренда и логотипа «Жириновский» в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), следует из данных службы.

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На эмблеме бренда написано «Жириновский навсегда» белым шрифтом на синем круге.

Под брендом можно будет продавать ткани, канцтовары, косметические средства, парфюмерию, одежду для людей и животных, продукты питания и алкогольные напитки. Помимо этого, можно будет реализовывать электронные сигареты и нюхательный табак, а также ароматизаторы к ним.

Ранее лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина получила одобрение Роспатента на регистрацию товарного знака с названием «Найди свою гавань и всё будет хорошо», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Авторские ПраваЛДПРВладимир Жириновский

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