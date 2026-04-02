В России предложили вводить «белые списки» для сомнительных абонентов
«Белые списки» следует вводить лишь для сомнительных абонентов, а для остальных оставить обычный интернет. Как пишут «Ведомости», об этом заявил гендиректор «Вымпелкома» Сергей Анохин.
Он отметил, что у компания располагает достаточным объёмом данных, который позволяет с высокой степенью уверенности идентифицировать абонентов, пользующихся своими устройствами.
По его словам, при необходимости можно задействовать дополнительные механизмы для повышения гарантий, что позволит сохранить для этих пользователей полноценный доступ к услугам связи.
Анохин добавил, что с помощью такого подхода можно вернуть гражданам привычный комфорт, не снижая при этом уровень безопасности.
Ранее в Минцифры РФ объявили, что «белый список» были добавлены сервисы контроля сахара в крови, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
