Россиянин с коронавирусом умер во Владимирской области
Пациент, у которого был подтвержден коронавирус, скончался во Владимирской области. Об этом сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что мужчина был госпитализирован с пневмонией, однако в ходе лечения у него диагностировали COVID-19.
Точная причина смерти будет определена по результатам исследования патологоанатома, сообщает RT.
Ранее в оперативном штабе сообщили, что в списке жертв коронавируса в России по состоянию на 30 марта 9 человек. Общее число заболевших по стране — 1836.
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