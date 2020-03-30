Россиянин с коронавирусом умер во Владимирской области

Пациент, у которого был подтвержден коронавирус, скончался во Владимирской области. Об этом сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

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В ведомстве уточнили, что мужчина был госпитализирован с пневмонией, однако в ходе лечения у него диагностировали COVID-19.

Точная причина смерти будет определена по результатам исследования патологоанатома, сообщает RT.

Ранее в оперативном штабе сообщили, что в списке жертв коронавируса в России по состоянию на 30 марта 9 человек. Общее число заболевших по стране — 1836.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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