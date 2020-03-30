Россиянин с коронавирусом умер во Владимирской области

В ведомстве уточнили, что мужчина был госпитализирован с пневмонией, однако в ходе лечения у него диагностировали COVID-19.



Точная причина смерти будет определена по результатам исследования патологоанатома, сообщает RT.



Ранее в оперативном штабе сообщили, что в списке жертв коронавируса в России по состоянию на 30 марта 9 человек. Общее число заболевших по стране — 1836.

