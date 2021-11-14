Россиянин раскрыл схемы обмана туристов в Турции
Российский турист после отдыха в турецком Стамбуле назвал три распространенных способа обмана путешественников. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».
Во-первых, мужчина рекомендовал не поднимать якобы случайно упавшие щетки чистильщиков обуви, чтобы не заплатить за чистку башмаков «в благодарность».
Во-вторых, путешественник предупредил, что водители такси часто не включают счетчик или жалуются на поломку.
«Вам в лучшем случае гарантирован неприятный разговор, возможно с криками, с недовольным таксистом. В худшем — незапланированные траты», — рассказал о хитростях водителей автор блога.
В-третьих, местные часто выпивают за счет потерявших бдительность туристов, приглашая уже нетрезвых гостей Турции в заведения в отдаленных районах.
«Там он, расслабившись, покупает себе и, может, еще и одной из понравившихся девушек по напитку, а в итоге получает счет на 300 -1000 долларов (около 21-72 тысяч рублей). И поскольку место от центра далековато и ни о какой туристической полиции здесь речи быть не может, приходится платить», — уточнил россиянин.
Ранее сообщалось, что с российских туристов не будет взыматься плата за карантин в отелях Турции. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова по итогам рабочего визита в страну.
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