Россиянин раскрыл схемы обмана туристов в Турции

Во-вторых, путешественник предупредил, что водители такси часто не включают счетчик или жалуются на поломку.

«Вам в лучшем случае гарантирован неприятный разговор, возможно с криками, с недовольным таксистом. В худшем — незапланированные траты», — рассказал о хитростях водителей автор блога.

В-третьих, местные часто выпивают за счет потерявших бдительность туристов, приглашая уже нетрезвых гостей Турции в заведения в отдаленных районах.

«Там он, расслабившись, покупает себе и, может, еще и одной из понравившихся девушек по напитку, а в итоге получает счет на 300 -1000 долларов (около 21-72 тысяч рублей). И поскольку место от центра далековато и ни о какой туристической полиции здесь речи быть не может, приходится платить», — уточнил россиянин.

Ранее сообщалось, что с российских туристов не будет взыматься плата за карантин в отелях Турции. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова по итогам рабочего визита в страну.

